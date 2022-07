William en dochter Charlotte wensen Engelse voetbalsters succes

De Britse prins William heeft zondag op sociale media een filmpje geplaatst waarin hij en zijn 7-jarige dochter Charlotte de Engelse voetbalsters veel succes wensen met de finale van het EK vrouwenvoetbal. De wedstrijd tegen Duitsland vindt zondagavond plaats in het Londense Wembley Stadium.

In de video, die is opgenomen in een tuin, zit Charlotte op schoot bij haar vader en neemt William als eerste het woord. “Wij willen de leeuwinnen veel geluk toewensen vanavond. Jullie hebben het fantastisch gedaan in de competitie en we hebben al die tijd voor jullie gejuicht”, zegt de prins. Daarna neemt Charlotte het woord. “Veel succes! Ik hoop dat jullie winnen! Bye!” zegt de jonge prinses.

William liet zich al meermaals ontvallen dat Charlotte gek is op voetbal. Toen ze pas 11 maanden was zou ze al tegen ballen hebben geschopt, vertelde haar vader eens. Tijdens een bezoek aan het Engelse nationale vrouwenteam in juni had de jonge prinses haar vader zelfs de opdracht gegeven om de speelsters te vertellen dat ze een prima keeper is. “Charlotte wil dat ik jullie vertel dat ze heel goed is in het doel”, zei hij tegen de speelsters. “Een ontluikende ster voor de toekomst!”