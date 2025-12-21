William en George doen vrijwilligerswerk in daklozencentrum

Prins William heeft zijn oudste zoon George meegenomen naar een liefdadigheidsevenement voor daklozen in Londen. Vader en zoon hielpen daar met het bereiden van een lunch voor mensen in nood.

Tijdens het bezoek aan The Passage zette George onder meer zijn naam in het gastenboek van het centrum, zo is te zien op Instagram. Hij deed dat op dezelfde pagina waar zijn oma prinses Diana en zijn vader hun namen hadden geschreven. Toen hij zelf 11 jaar oud was, werd William door zijn moeder ook meegenomen naar dezelfde plek.

Verder deden hij en zijn vader, beiden gekleed in een wit schort, eten in bakken en spraken ze met het personeel. Ook tuigden ze een kerstboom op en dekten ze de lange tafels met servetjes en kerstcrackers met een afbeelding van het logo van Aston Villa, de favoriete voetbalclub van William.

Volgens het paleis vond William het belangrijk dat George leert over het werk dat in The Passage wordt verricht en dat hij tijd doorbrengt met de vrijwilligers, zei een woordvoerder van het paleis volgens persbureau Reuters. “Ze hebben allebei enorm genoten van de ontmoetingen met medewerkers, vrijwilligers en gebruikers van de dienstverlening, en van het feit dat ze meer te weten zijn gekomen over het werk van de liefdadigheidsinstelling.”