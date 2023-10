William en George zien Wales verliezen bij WK Rugby in Frankrijk

Prins William en zijn zoon George hebben zaterdagavond in Wales geen feestje kunnen vieren tijdens het wereldkampioenschap rugby in Frankrijk. Vader en zoon zagen de ploeg uit Wales met 17-26 verliezen van Argentinië.

Dat de 10-jarige George aanwezig zou zijn bij de kwartfinale van het WK in Marseille was een verrassing. Kensington Palace had vooraf wel gecommuniceerd dat William bij de wedstrijd zou zijn, maar niet dat hij zijn zoontje mee zou nemen.

Op Instagram heeft het Britse koningshuis wat berichten geplaatst over de rugbywedstrijd. Te zien is onder meer dat William en George de Welshe ploeg voor en na de wedstrijd in de kleedkamer hebben opgezocht. De prins van Wales stak het team na het verlies ook op social media nog een hart onder de riem. “Complimenten Welsh Rugby Union, Jammer dat het dit jaar niet zo mocht zijn, maar jullie mogen heel trots zijn op alles wat jullie hebben bereikt en ik weet dat je nog sterker terugkomt”, schreef hij, ondertekend met de letter W.

Of prins George zondag nog een kans heeft om een Britse ploeg te zien winnen, is niet bekend. Wel zeker is dat zijn moeder Catherine dan de WK-wedstrijd tussen Engeland en Fiji bijwoont.