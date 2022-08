William en Harry zullen dood Diana voorlopig niet samen herdenken

De Britse prinsen William en Harry zullen hun moeder prinses Diana privé en afzonderlijk van elkaar herdenken. Volgens de krant The Telegraph hebben de prinsen afgesproken om niet meer publiekelijk stil te staan bij de dood van Diana, op 31 augustus precies 25 jaar geleden.

Dat betekent dat de herdenking in 2017 voorlopig de laatste publieke herdenking is waar beide prinsen bij aanwezig zijn geweest. Destijds werkten William en Harry ook mee aan een documentaire over hun moeder. De prinsen waren 15 en 12 jaar oud toen Diana omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs.

De prinsen onthulden vorig jaar nog een standbeeld van Diana in de tuin van Kensington Palace. Dat gebeurde tijdens een kleine familiebijeenkomst op de dag dat de prinses 60 jaar zou zijn geworden.

Harry, die met zijn gezin in de Verenigde Staten woont, had eerder deze week al laten weten dat hij de sterfdag zou doorbrengen met zijn gezin. “Ik wil dat het een dag wordt in de geest van mijn moeder, die ik deel met mijn familie. Met mijn kinderen, van wie ik zou willen dat ze haar hadden ontmoet”, had de prins gezegd.

William en Harry leven de laatste jaren op gespannen voet. Harry en zijn vrouw Meghan reizen begin september naar het Verenigd Koninkrijk, maar zullen naar verluidt geen tijd met William doorbrengen.