William en sterren kijken uit naar Earthshot Prize in Brazilië

De Britse prins William kijkt samen met diverse beroemdheden uit naar de uitreiking van de Earthshot Prize, die in november in Rio de Janeiro plaatsvindt. De oudste zoon van koning Charles riep de prijs vijf jaar geleden in het leven om initiatieven te steunen met als doel de planeet te herstellen van de gevolgen van vervuiling.

“Ik denk dat Brazilië goed weergeeft waar de prijs moet landen”, zegt William in een filmpje waarin hij actrice Nomzamo Mbatha en bioloog en presentator Robert Irwin, de zoon van wijlen Steve Irwin, vertelt over het evenement. “De cultuur van Brazilië, het feit dat de klimaattop COP30 daar wordt gehouden; we hebben nu meer dan ooit behoefte aan optimisme en ik denk dat Brazilië dat goed weergeeft.”

“Als je denkt aan biodiversiteit en het behoud van natuurlijke habitats, is Brazilië de eerste plek waar je aan denkt”, reageert Irwin. “Ik heb er zo veel zin in, de finalisten worden fenomenaal. Het is een geweldige manier om op de helft van dit decennium van verandering te markeren.” Ook actrice Nomzamo Mbatha kijkt uit naar het evenement. “We gaan naar het continent waar de longen van de aarde gevestigd zijn”, zegt ze over het Amazonewoud in Brazilië.

Na de aankondiging van William reageren diverse beroemdheden op het nieuws dat de Earthshot Prize dit jaar in Brazilië wordt uitgereikt. “Ik denk dat de energie, passie en geest van Brazilië dit de meest levendige en onvergetelijke Earthshot Prize ooit gaan maken”, zegt model Heidi Klum. “We hebben geen tijd te verliezen.” Presentatrice en actrice Hannah Waddingham noemt Brazilië “het mooiste land met de mooiste mensen” en oud-topvoetballer David Beckham zegt dat “natuur en cultuur hand in hand gaan” in het land.