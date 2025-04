De Britse prins William en zijn oudste zoon, prins George, hebben samen naar de voetbalwedstrijd tussen Aston Villa en Paris Saint-Germain gekeken. Vader en zoon zaten woensdagavond in het publiek in het stadion in Parijs.

De prins van Wales en George leefden zichtbaar mee met de voetbalwedstrijd. Ze werden meermaals juichend gefotografeerd.

Paris Saint-Germain won de wedstrijd tegen Aston Villa met 3-1. Naar verluidt is Aston Villa de favoriete voetbalclub van de Britse troonopvolger.