William geeft fotografen de schuld van gemiste poolshot

Prins William heeft zich dinsdag laten overhalen om zich te mengen in een potje poolen tijdens een bezoek aan een jeugdcentrum in het Welshe plaatsje Mochdre. Voor het oog van de camera’s wist de Britse troonopvolger echter geen punten te scoren.

“Het is niet makkelijk met al dat geflits op de achtergrond”, zei William vlak voordat hij aanlegde om een bal te stoten, is te zien in een video van Britse media. De prins miste echter de hoekpocket en gaf direct de fotografen de schuld. “Ik gebruik dat excuus”, lachte hij.

Eerder op de dag maakte de prins van Wales een strandwandeling in Colwyn Bay met leden van het Youth Ocean Network van de Marine Conservation Society en sprak hij met enkele leden van de Colwyn Bay Blue Tits, een groep die aan koudwaterzwemmen doet. William onthulde daar dat hij dat zelf ook weleens doet als hij in Schotland is.

Volgens William voelt hij zich na zo’n duik “geweldig”. “Ik vind het heel leuk, maar ik schreeuw en gil wel veel als ik erin ga”, moest hij lachend toegeven.