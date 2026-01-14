William geeft koninklijke onderscheiding aan voetbalster Bright

Prins William heeft woensdag een koninklijke onderscheiding overhandigd aan voetbalster Millie Bright. De speelster van Chelsea ontving de onderscheiding tijdens een ceremonie op Windsor Castle.

Bright vond het bij ITV News moeilijk om haar gevoelens te verwoorden. “Het is een dag waar je je nooit echt op voorbereidt. Het is ook een grote dag voor mijn familie”, reageerde ze. Volgens Bright vroeg de prins ook aan haar of ze fit was na een knieblessure die ze eerder had opgelopen. Ze zei ervan overtuigd te zijn dat William een groot supporter is van de Lionesses, zoals het Engelse vrouwenvoetbalteam wel wordt genoemd.

De voetbalster stopte in oktober als speelster van het nationale team. Ze werd in 2022 met Engeland Europees kampioen.