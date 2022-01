William ‘gefrustreerd’ door verloop terugtrekking Afghanistan

Prins William had afgelopen zomer graag meer mensen uit Afghanistan naar Groot-Brittannië gehaald. Ook zou de Britse royal “gefrustreerd” zijn over hoe de terugtrekking van buitenlandse troepen uit het Aziatische land in augustus verlopen is na de machtsovername door de Taliban.

Een van de vluchtelingen die William afgelopen november ontmoette in een hotel in Leeds, heeft maandagavond tegenover The Times een boekje open gedaan over de ontmoeting. “‘Hij zei gefrustreerd te zijn over de poging tot terugtrekking in augustus. Hij zei dat hij wenste dat we meer mensen naar het VK hadden kunnen halen”, aldus de anonieme vluchteling in de krant over de prins.

De Britse prins zou zich ook hebben afgevraagd hoe het mogelijk was dat zo’n 12.000 mensen die op de vlucht voor de Taliban hun land verlieten, maanden na aankomst nog in een hotel zaten.

Eerder al schreven Britse media dat de prins tijdens deze ontmoeting tegen de aanwezige Afghanen had gezegd dat ze bijzonder welkom zijn. “Het belangrijkste is dat jullie nu veilig zijn. Je hebt een mooie toekomst”, voegde hij daaraan naar verluidt toe.