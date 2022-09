William had ‘brok in de keel’ na zien van beertje Paddington

Voor prins William blijft het bijzonder hoeveel mensen bloemen en kaarten achterlaten voor zijn oma koningin Elizabeth. De prins van Wales was donderdag “erg geraakt” toen hij de bloemenzee bij het stadhuis van Windsor zag. Vooral het zien van beertje Paddington kwam bij hem binnen. “Het zijn de onverwachte dingen die je raken. Door Paddington kreeg ik in een brok in mijn keel”, vertelde hij aan aanwezige verslaggevers.

Paddington werd een symbool tijdens het overlijden van de Queen. Dat kwam doordat de vorstin vanwege haar troonjubileum een filmpje had opgenomen met de beroemde beer. Daarin liet Elizabeth zien dat ze in haar handtas altijd een sandwich marmelade, de favoriete snack van Paddington, bewaart. Mensen legden daarom ook veel sandwiches marmelade neer bij koninklijke residenties. Buckingham Palace deed zelfs een oproep om dat niet meer te doen.

Hoewel in het Verenigd Koninkrijk de nationale periode van rouw nog gaande is, gingen William en zijn vrouw Catherine donderdag toch aan het werk. Volgens Britse media zullen leden van het koningshuis zich tijdens deze periode toch af en toe laten zien om mensen en instellingen te bedanken voor hun steun na de dood van de koningin.

Donderdag trof het koppel op het stadhuis medewerkers die de grote groepen mensen ondersteunden die naar Windsor Castle kwamen om Elizabeth te herdenken. William vertelde hun ook dat hij en zijn familie sinds de dood van de koningin op 8 september vijf regenbogen hebben gezien. “Hare majesteit keek van boven naar ons”, vulde Catherine aan.