William heeft duidelijk doel voor hertogdom Cornwall

De Britse prins William ziet het hertogdom Cornwall als een uitbreiding van het werk dat hij en zijn vrouw, prinses Catherine, doen met hun liefdadigheidsinstelling Royal Foundation. “Ik zie het als een tak van mijn filantropie”, aldus de prins van Wales in een interview met The Telegraph.

“Er is zoveel goeds dat we kunnen doen in de plattelandswereld. Ik zie het hertogdom als een extra arm voor het werk dat ik wil doen, namelijk een positieve kracht zijn voor het goede.” William werd hertog van Cornwall toen in 2022 zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, overleed en zijn vader Charles koning werd.

“Het hertogdom is een positieve kracht voor het goede geweest, maar we kunnen zoveel meer doen”, meent William. “We gaan het moderniseren zonder de belangrijke gemeenschapsgeest te verliezen.”

Prioriteiten

De prins focust zich onder meer op het aanpakken van dakloosheid en het herstellen van rivieren. “Ik probeer ervoor te zorgen dat ik prioriteit geef aan dingen die het leven van mensen in die gebieden beter maken.”

William probeert elke vier tot zes weken een bezoek te brengen aan Cornwall. Dan gaat hij langs boerderijen en kantoren om met families en werknemers te praten. De prins zegt “geen traditionele landeigenaar” te willen zijn. “We willen meer zijn dan dat.”