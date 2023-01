William in gesprek met door overstromingen getroffen Australiërs

Prins William heeft vrijdagochtend in een videogesprek met een aantal Australiërs gesproken over de flinke overstromingen die het land momenteel teisteren. De prins van Wales riep iedereen op voorzichtig te zijn.

De zoon van koning Charles sprak met vijf personen, onder wie de eigenaar van een hotel, twee eigenaren van een bedrijfje en een hulpverlener. Een van de Australiërs vertelde dat hij samen met anderen voedsel en andere middelen naar mensen in het getroffen gebied heeft gebracht met een kano en een boot. “En woensdag werd mijn kind geboren, dus het was een erg drukke week.”

Een politieagente vergeleek wat ze zag met “een oorlogsgebied”. “Auto’s bovenop auto’s. Ik had me nooit de kracht achter het water voorgesteld en de schade die dat kan veroorzaken.”

Steunen

“Mensen zoals jullie die naar elkaar omkijken en elkaar steunen, dat is wat er echt toe doet”, stelde de Britse prins. “Zorg er alsjeblieft voor dat jullie op jezelf passen en degenen in jullie omgeving die het nodig hebben, want sommigen zullen in stilte lijden.”

“We komen er samen doorheen”, stelde een man in het gesprek. “Ik denk dat we er wel doorheen komen”, beaamde een ander.

Verschillende gebieden van het land zijn getroffen door zware overstromingen. Vorige week hield de tropische cycloon Ellie huis en viel er in een paar dagen tijd een hoeveelheid regen die normaal gesproken in een heel jaar valt.