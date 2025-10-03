William is trots op zijn familie na periode van ziekte

Prins William is trots op hoe zijn familie de afgelopen tijd, waarin zowel zijn vrouw prinses Catherine als vader koning Charles de diagnose kanker kregen, heeft doorstaan. In een openhartig interview met acteur Eugene Levy voor het Apple TV+ programma The Reluctant Traveller zei hij ook trots te zijn op hoe zijn kinderen George (12), Charlotte (10) en Louis (7) met de situatie zijn omgegaan.

“Je weet, het leven is er om ons te testen en het kan zeker uitdagend zijn, soms, en het vermogen om dat te overwinnen maakt ons tot wie we zijn”, vertelde de prins van Wales (43) volgens de BBC aan de interviewer. “Ik ben zo trots op mijn vrouw en mijn vader, over hoe ze het afgelopen jaar hebben aangepakt. Mijn kinderen hebben het ook briljant gedaan.”

William deelde ook dat hij behoorlijk overweldigd was door alles wat er in zijn familie gebeurde. Je weet wel, zorgen of stress rond de familiekant – dat overweldigt me best wel.”

Met de kinderen is altijd gesproken over de gezondheidssituatie van hun moeder, zei hij. “We proberen ervoor te zorgen dat we hen de veiligheid en geborgenheid geven die ze nodig hebben”, vertelde hij aan Levy. “En we zijn een heel open familie, dus we praten over dingen die ons dwars zitten en dingen die ons zorgen baren, maar je weet nooit precies welke gevolgen dat kan hebben. Dus het is gewoon belangrijk om er voor elkaar te zijn en de kinderen gerust te stellen dat alles in orde is.”