William kijkt even geen films: daar moet ik rustig voor zijn

De Britse prins William kijkt momenteel even geen films “want daar moet ik rustig voor zijn”. Dat zei de prins van Wales volgens Hello! Magazine zondag op de rode loper bij de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. Hij en zijn vrouw, prinses Catherine, spraken op de rode loper kort met een aantal genomineerden.

Het is het eerste optreden van William en Catherine sinds de aanhouding van Andrew Mountbatten-Windsor. De broer van koning Charles wordt verdacht van wangedrag in een openbaar ambt. Andrew onderhield nauwe banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew werd een halve dag vastgehouden en toen vrijgelaten.

William kreeg op de rode loper de vraag of hij de film Hamnet al gezien had, over de rouw van William Shakespeare en zijn vrouw na het verlies van hun zoontje. “Nee, daar had ik rustig voor moeten zijn, en dat ben ik momenteel niet”, excuseerde de prins zich. “Ik zal de film later kijken.”

Catherine had de film overigens wel gezien. “Dat was een heel slecht idee”, zei ze lachend. “Ik had aan het slot van de film rode, opgezwollen ogen. De film was prachtig opgenomen.” William zei op de rode loper dat hij de film One Battle After Another en de vampierenfilm Sinners wel had gezien. Die laatste vond hij volgens Hello! Magazine “wel wat donker”.