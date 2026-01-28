William klaagt over snelle berichtjes en jeugd die niet praat

Prins William vindt dat jongeren tegenwoordig niet meer normaal met elkaar kunnen praten, omdat ze alleen maar snelle berichtjes naar elkaar sturen. Dat zei de Britse prins woensdag tijdens een bezoek in Londen.

“Iedereen wil gewoon snel een berichtje sturen op sociale media of een sms’je, en dat wordt dan gewoon verstuurd. Meestal lees je het dan verkeerd of heeft het een andere betekenis”, aldus de 43-jarige William. “We zijn de kunst van het debatteren verloren”, voegde hij eraan toe.

In november deelde William nog dat hij zijn drie kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis geen smartphone laat hebben. Eerder schreef zijn vrouw prinses Catherine een essay over het gebruik van mobiele telefoons in huis en wat dat voor impact heeft op het gezinsleven. Zij moedigde ouders en kinderen aan om hun telefoon weg te leggen en echt met elkaar te communiceren.