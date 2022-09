William: koningin zou zo’n lange rij nooit verwacht hebben

Prins William stelt dat koningin Elizabeth “nooit zou geloven” dat er zoveel mensen voor haar in de rij staan. De prins van Wales en zijn vader, koning Charles, hebben zaterdag spontaan met mensen gesproken die in Londen in de rij stonden om koningin Elizabeth de laatste eer te bewijzen.

De kleinzoon van Elizabeth noemde het “ongelooflijk” dat er zoveel mensen voor de overleden vorstin in de rij staan. “Het is fantastisch.” De koning en de prins schudden ook handen met het publiek. William grapte nog dat iemand “een warme” hand had, waarop werd gelachen. “Bedankt dat je hier de tijd voor neemt”, zei een man uit de rij. “We houden van je William,” riep iemand anders.

Ook op sociale media laat de prins van Wales weten blij te zijn met de grote opkomst. Duizenden mensen staan in de rij. “Het betekent ontzettend veel dat jullie hier allemaal zijn,” schrijft hij bij een foto waarop hij met mensen in de rij praat.

In Westminster Hall kunnen mensen langs de kist lopen en hun deelneming betuigen. Afscheid nemen kan tot maandagochtend 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.

De man van Catherine zal zaterdagavond samen met de zeven andere kleinkinderen van Elizabeth een kwartier bij de kist van de Queen in Westminster Hall staan.