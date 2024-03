William kookt, sport en speelt met kinderen bij opening centrum

Prins William heeft donderdag in Londen een nieuwe jeugdvereniging geopend. Op foto’s in de Britse pers is te zien hoe de prins, ondanks de mediastorm rond zijn vrouw Catherine en haar fotoshoppraktijken, vrolijk en lachend activiteiten ondernam.

William ging langs bij West, een afkorting van Where Everyone Sticks Together (Waar iedereen bij elkaar blijft). De vereniging wordt binnenkort geopend voor jongeren uit Londen die daar kunnen werken aan hun “talenten en zelfvertrouwen om zo hun dromen te bereiken”. In het gebouw zit onder meer een sporthal, een fitnessruimte en een indoorklimmuur. Ook is er een keuken en een café aanwezig waar jongeren voor minder dan een pond een voedzame maaltijd kunnen krijgen.

De prins kreeg een rondleiding langs de verschillende faciliteiten en gooide in de sporthal onder meer met een basketbal. Ook hielp hij mee met het versieren van koekjes in de keuken en speelde hij een potje pool. Daarnaast sprak William met een aantal jongeren en vertegenwoordigers uit de buurt.

Donderdagavond is de Britse prins ook aanwezig bij de uitreiking van de Diana Award, een prijs voor jongeren vernoemd naar zijn overleden moeder prinses Diana. Ook prins Harry haakt vanuit de Verenigde Staten digitaal aan, schrijven Britse media. Waarschijnlijk doet hij dat pas na het vertrek van zijn oudere broer.