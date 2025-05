William leeft mee met nabestaanden gedode rangers in Mozambique

Prins William leeft mee met de nabestaanden van de parkwachters die vorige week werden gedood bij een aanval in een natuurreservaat in Mozambique. In een bericht op Instagram noemt de Britse prins, oprichter van natuurbeschermingsorganisatie United for Wildlife, het beroep van parkwachter “een van de gevaarlijkste beroepen ter wereld”.

In het Niassa Special Reserve in het noorden van Mozambique kwamen op 29 april twee parkwachters om het leven. Bij de aanval, die zou zijn opgeëist door jihadisten die banden hebben met Islamitische Staat, raakte een andere parkwachter gewond. Twee zijn er nog vermist.

“Deze aanval is opnieuw een harde herinnering aan de enorme offers die worden gebracht door degenen die onze natuur beschermen”, schrijft William. “Mijn gedachten zijn bij alle getroffenen en hun families.”

United for Wildlife werd in 2013 opgericht door prins William en The Royal Foundation om bedreigde diersoorten te beschermen tegen illegale handel.