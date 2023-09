William maakt shortlist voor klimaatprijzen bekend

Prins William heeft dinsdagavond de shortlist van vijftien kandidaten bekendgemaakt die kans maken op de Earthshot Prize. Hij deed dit in New York, waar hij onder meer aanwezig is voor de Algemene Vergadering van de VN.

De 41-jarige prins van Wales lanceerde de prijs in 2020. De award wordt tien jaar uitgereikt. William hoopt met het initiatief bij te dragen aan het herstel van de aarde, de komende jaren.

De vijftien kandidaten komen van alle zes de continenten. In totaal waren er 1100 projecten ingezonden. De genomineerden zijn geselecteerd door een team van wetenschappers en academici. De uitreiking van de Earthshot Prize vindt op 7 november plaats in Singapore.

Alle genomineerden volgen het komende jaar sowieso een Earthshot Prize Fellowship Programme, om zo hun ontdekking en innovaties verder te helpen.