William ontmoet finalisten Earthshot Prize maandag in het echt

Prins William zal de finalisten van de Earthshot Prize 2022, een milieuprijs die hij zelf in het leven heeft geroepen, komende week voor het eerst in het echt ontmoeten. Eind vorig jaar werden de winnaars in diverse categorieën bekendgemaakt tijdens een ceremonie in de Amerikaanse stad Boston.

De finalisten komen volgende week samen in Londen voor een speciaal programma waarin ze hun ambitieuze milieuplannen op grote schaal leren uitbreiden en waarbij ze ondersteund worden door een club van bijna vijftig bedrijven, non-gouvernementele organisaties en filantropen.

Tijdens de ontmoeting met de vijftien finalisten van de prijs, zal William hun vragen naar hun plannen voor komend jaar en hoe zij deze verder willen ontwikkelen. De bijeenkomst in Londen is onderdeel van een negen maanden durend programma dat voor de finalisten is opgesteld.

In december ging de Britse prins al eens virtueel om de tafel met de winnaars. Onder de finalisten waren ook twee Nederlandse projecten, maar zij wonnen uiteindelijk niet.