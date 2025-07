William ontmoet nieuwe voorzitter van Brits goed doel

Prins William heeft de nieuwe voorzitter van de Britse liefdadigheidsinstelling Fields in Trust ontmoet. Op Instagram deelt de organisatie een foto van William, de oude voorzitter, en oud-voetbalster Jill Scott.

William en Scott namen “even een korte pauze van het kijken naar de overwinning van de Engelse Leeuwinnen om onze honderdste jubileumweek te vieren”. Woensdagavond won Engeland met 4-0 van Nederland op het EK voetbal voor vrouwen. William verwelkomde als beschermheer van Fields in Trust Scott als nieuwe voorzitter en gaf zo symbolisch het stokje aan haar over nadat hij de voorzittersrol twaalf jaar lang op zich had genomen.

Fields in Trust werd in 1925 opgericht met als doel om parken en groene gebieden in het Verenigd Koninkrijk te beschermen en voor iedereen toegankelijk te houden. Volgens de organisatie heeft een op de drie Britse kinderen geen goede plek om buiten te spelen in de buurt. “Om de volgende generatie van Leeuwinnen te koesteren en te zorgen dat iedereen buiten kan spelen en sporten, moeten we beschermen wat we hebben.”