William over opgestapte peetmoeder: geen plek voor racisme

Een woordvoerder van prins William laat weten dat er volgens hem “geen plek voor racisme” in de maatschappij is. Dat zegt hij tegen de BBC in reactie op het nieuws dat een paleismedewerker zich tijdens een evenement dinsdag racistisch zou hebben uitgelaten tegen een gast. De hofdame in kwestie is volgens Britse media de peetmoeder van prins William.

“Er is in onze maatschappij geen plek voor racisme”, aldus de verklaring van William. “De uitlatingen waren onacceptabel en het klopt dat de persoon in kwestie onmiddellijk is opgestapt.”

Susan Hussey, de paleismedewerker waar het om zou gaan, stelde Ngozi Fulani, voorzitter van de liefdadigheidsinstelling tegen huiselijk geweld Sistah Space, meermaals de vraag waar zij vandaan kwam. Fulani antwoordde telkens Britse te zijn, maar de hofdame bleef vragen waar zij en haar familie “oorspronkelijk” vandaan kwamen. Als gevolg van de ophef besloot Hussey direct haar ontslag in te dienen.

Buckingham Palace liet eerder al weten de uitspraken van de paleismedewerker “onaanvaardbaar en zeer betreurenswaardig” te vinden.