William over veroordeelde ivoorhandelaar: belangrijke overwinning

Prins William is blij met de veroordeling van een 49-jarige ivoorhandelaar. “Dit is een belangrijke overwinning en een hele grote mijlpaal”, schrijft de prins, die in 2014 United For Wildlife oprichtte, in een geschreven reactie.

De 49-jarige man is donderdag door de Amerikaanse rechter veroordeeld tot 63 maanden gevangenisstraf wegens het verhandelen van hoorns en ivoor ter waarde van zo’n 7 miljoen euro. De hoorns en het ivoor waren via illegale stroperij verkregen van 35 neushoorns en 100 olifanten.

“De veroordeling van vandaag laat zien wat mogelijk is als je samen optreedt tegen de illegale handel in wilde dieren. En het laat zien hoe belangrijk het is”, zegt William. Zijn organisatie United For Wildlife zet zich in tegen de handel van wilde dieren, hun hoorns en ivoor. “Ik wil iedereen die hierbij aan heeft bijgedragen feliciteren voor hun overtuiging om rechtvaardigheid te verkrijgen. Dankzij hen worden honderden bedreigde dieren beschermd, waarmee we een enorm sterke boodschap uitdragen.”