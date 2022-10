William praat met Engelse bondscoach over WK voetbal in Qatar

Prins William heeft woensdag een bezoek gebracht aan St. George’s Park in Burton upon Trent. Tijdens het bezoek werd gevierd dat het complex al tien jaar dienstdoet als thuisbasis voor de Engelse nationale voetbalteams.

De prins had onder meer een kort privégesprek met Gareth Southgate, de bondscoach van de Engelse voetballers. Zij spraken over de voorbereiding voor het aankomende WK voetbal in Qatar, dat eind november van start gaat. Bij het bezoek sprak William ook met spelers van een doventeam. Daar werd hem bijgebracht hoe er in de rust met gebarentaal met elkaar wordt gesproken.

William was in 2012 ook bij de officiële opening van het trainingscentrum, samen met zijn vrouw Catherine. De prins van Wales moest het woensdag zonder zijn vrouw stellen, die elders in het land verplichtingen had. William ontmoette op St. George’s Park enkele jonge voetballers van de Christchurch-basisschool. De school deelde op Twitter een foto van de ontmoeting met de prins. Tijdens het korte gesprekje had William ook mooie woorden over voor de jonge keepers, “die dapper genoeg zijn om in het doel te staan”.

De 40-jarige William is voorzitter van de Engelse voetbalbond FA en staat bekend als een groot voetballiefhebber. Hij is met name fan van de club Aston Villa.