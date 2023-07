William praat met lhbti’ers over belang van mentale gezondheid

Prins William heeft vrijdag in Londen gesproken in een van de oudste lhbti-gemeenschappelijke ruimtes van het land over het verbeteren van mentale gezondheid binnen de lhbti-gemeenschap. Dat deed de Britse troonopvolger in het kader van Pride-maand, die vrijdag werd afgesloten.

William ging langs bij de Royal Vauxhall Tavern in Londen waar hij sprak met vrijwilligers Alexis, Michael en Sharvari. De prins vroeg hoe belangrijk het is dat er een plek is voor hun gemeenschap waar ze samen kunnen komen en kunnen praten. Volgens Alexis zijn er nog maar weinig plaatsen waar ze zo samen kunnen komen. “Er gaat niets boven gewoon in het echt zo samenkomen.”

Volgens William was hij niet helemaal juist gekleed voor de bijeenkomst in het lhbti-centrum. “Ik had eigenlijk iets met lovertjes of glitters aan moeten trekken”, grapte hij. “Dan moet u een keer op vrijdagavond komen kijken”, reageerde Alexis.

De prins van Wales vroeg de jongeren ook om tips voor het onderhouden van de mentale gezondheid. Volgens Michael kon het voor sommige jongemannen moeilijk zijn om over hun mentale gezondheid te praten. “Jongens vinden emoties in het bijzonder vrij moeilijk”, erkende William. “Ze weten niet precies hoe ze ermee om moeten gaan. Sterke emoties, geen emoties, wat dan ook. Dat vinden we moeilijk. Ik denk dat we op dat gebied beter moeten worden in een open gesprek over deze dingen.”