William promoot natuurbehoud in video tijdens Steve Irwin Gala

Prins William heeft via een videoboodschap het publiek bij het Steve Irwin Gala in Los Angeles toegesproken, meldt onder meer het tijdschrift People.

“Vanavond draait alles om natuurbehoud en het voortzetten van Steve’s wereldwijde missie om het leven op onze planeet te beschermen”, zegt William over de in 2006 overleden dierenliefhebber en tv-maker uit Australië. “Hij droomde van het schoonste water, de meest frisse lucht en wilde dieren in overvloed. Maar bovenal wilde hij een toekomst voor onze kinderen.”

“Je inzetten voor het behoud van het leven op onze planeet is een passie die ik deel”, vervolgde de Britse prins. “Daarom heb ik de Earthshot Prize gelanceerd om innovatieve oplossingen voor de grootste milieu-uitdagingen ter wereld te vinden en te bevorderen. Onze missie is om onze planeet te beschermen en te herstellen in dit cruciale decennium tot 2030.”

William zei ook dat het “hoop brengt voor de toekomst” om de impact te zien van Wildlife Warriors, een liefdadigheidsorganisatie opgericht in 2002 door Steve Irwin en zijn vrouw Terry. Hij benadrukte echter ook een belangrijke boodschap voor het publiek. “Nog nooit was het zo essentieel voor ons allemaal om milieubewuste keuzes te maken die een gezonde toekomst voor de planeet zullen waarborgen.”