William reageert bedroefd op overlijden Liverpool-aanvaller Jota

De Britse prins William heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van Liverpool-aanvaller Diogo Jota. Donderdag werd bekend dat de 28-jarige Portugees, samen met zijn broer, was omgekomen bij een verkeersongeval in Spanje.

“Als onderdeel van de voetbalfamilie ben ik diep geraakt door het horen van het overlijden van Diogo Jota en zijn broer”, schrijft William in een verklaring op sociale media. “Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en iedereen die hem kende.”

William was tot vorig jaar zomer voorzitter van de Britse voetbalbond FA. Hij is daarna, net als zijn grootmoeder koningin Elizabeth dat vroeger was, benoemd tot beschermheer van de bond.