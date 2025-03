William rijdt in tank tijdens bezoek aan troepen in Estland

De Britse prins William heeft een rondje gereden in een tank tijdens zijn bezoek aan Britse troepen in Estland. Voor het ritje in een zogeheten Challenger 2-tank trok de prins legerkleding aan. “Hopelijk wekt dit een beetje interesse voor jullie en wat jullie doen en houdt het iedereen scherp”, zei de prins volgens Britse media over zijn bezoek.

Tijdens het bezoek sprak de prins ook met een aantal militairen. Hij stelde vragen over onder meer een Archer-voertuig en wenste iedereen succes in Estland. Ook sprak William met enkele Franse soldaten die samen met de Britten gestationeerd zijn in de Estse stad Tapa. “Het is goed om een internationale samenwerking te hebben”, aldus William.

In Estland zijn ongeveer negenhonderd Britse soldaten gestationeerd als onderdeel van Operatie Cabrit. Die operatie maakt deel uit van een NAVO-plan om de veiligheid van Europa te bewaken. Het is de grootste overzeese militaire uitzending van het Verenigd Koninkrijk.