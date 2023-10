William roemt overleden Engelse voetbalicoon Sir Bobby Charlton

Prins William staat stil bij het overlijden van het Engelse voetbalicoon Sir Bobby Charlton. In een bericht op X noemt de prins van Wales hem “een echte grootheid die voor altijd herinnerd zal worden”.

“Sir Bobby Charlton. Kampioen eerste divisie. Europees kampioen. Wereldkampioen. Heer. Legende”, zo omschrijft William de overleden voetballer. “Dank u, meneer Bobby.”

Zaterdag kwam naar buiten dat Charlton, die leed aan dementie, is overleden op 86-jarige leeftijd. Hij maakte deel uit van de Engelse selectie die in 1966 in eigen land de wereldtitel behaalde. Hij ontving in dat jaar ook de Gouden Bal als beste voetballer van de wereld.