William roept wereldleiders op tij te keren in klimaatcrisis

Prins William heeft wereldleiders opgeroepen “de generatie te zijn die het tij keert” in de klimaatcrisis. “Onze kinderen en kleinkinderen kijken en hopen mee”, zei de Britse troonopvolger donderdag tijdens een toespraak op de klimaattop COP30 in Brazilië.

De 43-jarige William begon zijn speech volgens het Britse tijdschrift Hello! in het Portugees. Hij noemde de klimaattop “een cruciaal moment” in de geschiedenis van de mensheid en iets wat “moed, samenwerking en een onwrikbare toewijding aan de toekomst van onze planeet” vereist. “Een toekomst die niet toebehoort aan ons, maar aan onze kinderen en kleinkinderen”, zei William.

“Zij staan op de schouders van onze collectieve actie”, vervolgde de prins over de kinderen en kleinkinderen van de huidige generatie. “Laten we deze inspirerende omgevingen hier in het hart van de Amazone gebruiken om op te staan en het moment te grijpen. Zonder te twijfelen, maar met moed. Niet met verdeeldheid, maar met samenwerking. Niet met vertraging, maar met besluitvaardige toewijding.”

Impact

De Britse troonopvolger vertegenwoordigde zijn vader, koning Charles. In zijn toespraak verwees William ook even naar hem. “Ik ben opgegroeid met mijn vader – de koning – die sprak over de kracht van de natuur en het belang van harmonie in de natuurlijke wereld. Een onderwerp waar hij zich al meer dan vijf decennia voor inzet. Het is een voorrecht om hem hier vandaag te mogen vertegenwoordigen, evenals iedereen die zich al zoveel jaren voor deze zaak inzet.”

Ook noemde William zijn vrouw Catherine in de speech. Samen met haar bezocht de prins dit jaar het dorp Pontypridd in Wales, dat werd getroffen door zware overstromingen. “Ik sprak met gezinnen die hun huis kwijt waren, hun bezittingen en hun gevoel van veiligheid. Een inwoner vertelde me hoe de rivier die het dorp ooit in leven hield, nu een bron van gevaar was geworden. Hun doorzettingsvermogen was zeer ontroerend”, vond William. “Het was ook een sterke herinnering dat klimaatverandering geen verre dreiging is. Het beïnvloedt levens in het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld, van kleine dorpen tot grote steden, van kustgemeenschappen tot binnenlandse regio’s. Geen enkele uithoek van de wereld zal onaangetast blijven.”