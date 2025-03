William rouwt om overleden gevechtspiloot John Hemingway (105)

De Britse prins William heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van John ‘Paddy’ Hemingway, een gevechtspiloot van de Royal Air Force tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hemingway overleefde Duitse aanvallen in Frankrijk en vijf vliegtuigcrashes. Hij werd 105 jaar.

“We hebben Paddy en zijn generatie zoveel te danken voor de vrijheden die we vandaag genieten”, schreef William in een bericht op X. “Hun moed en opoffering zullen altijd herinnerd worden. We zullen hen nooit vergeten.”

Hemingway werd in 1919 geboren in de Ierse stad Dublin, toen nog onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Toen hij zich aanmeldde voor de Royal Air Force, kreeg hij al snel zijn bijnaam Paddy.