William speelt potje badminton in Birmingham

Prins William heeft vrijdag een uitstapje gemaakt naar de stad Birmingham. Hij bracht daar een bezoekje aan Sports Key, een stichting die sportactiviteiten organiseert die met name bedoeld zijn voor mensen die het niet zo breed hebben.

William ontmoette een aantal medewerkers en vrijwilligers van de organisatie, die over hun werk vertelden. Daarna speelde de prins ook een potje badminton mee, waarvan later een filmpje werd gedeeld op sociale media.

In een filmpje dat Sports Key op haar Instagramkanaal deelde, kreeg de prins de lachers op zijn hand. “Vandaag hebben we een heel bijzondere gast, die zichzelf nu zal introduceren”, zegt de vrouw die het filmpje maakt. Daarop verschijnt de prins in beeld. “Het is deze gast hier”, grapte William. “Kijk eens hoe breed hij is.”