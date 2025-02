William spreekt jongeren die dreigden dakloos worden

Prins William bezoekt vrijdag Homewards, een organisatie in Bournemouth, Christchurch en Poole die jongeren opvangt die het risico lopen dakloos te worden. De prins is bij een onthulling van een plan voor nieuwe woningen in de zes locaties van Homewards.

In de woningen is ondersteuning voor jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen. William spreekt met bewoners en hoort hoe de organisatie hen helpt bij bijvoorbeeld het vinden van werk.

De organisatie laat vrijdag aan William zien hoe de nieuwe woningen eruit komen te zien.

Homewards is een initiatief van prins William en The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales. De prins hoopt dat dakloosheid in het Verenigd Koninkrijk binnen een paar jaar amper meer voorkomt.