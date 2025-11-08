William spreekt met inheemse leiders in regenwoud van Brazilië

Prins William blikt terug op een mooie ontmoeting in Belém, waar de internationale klimaattop wordt gehouden. Op Instagram schrijft de Britse prins over zijn kennismaking met enkele inheemse bewoners van Brazilië.

“Fantastisch om inheemse leiders vandaag in Belém te ontmoeten”, schrijft William in zijn Stories bij foto’s van hem en de inheemse Brazilianen in traditionele kledij. “Inheemse mensen beschermen belangrijke ecosystemen en combineren traditionele kennis met digitale tools om hun land en cultuur te beschermen.”

Tijdens zijn bezoek leerde William ook wat bij over de sumaumaboom, die veel voorkomt in de Amazone. “Geweldig om te leren over de oeroude sumaumaboom”, schrijft de 43-jarige prins bij een foto waarop hij samen met een inheemse leider omhoog naar de boom kijkt. William noemt de sumaumaboom “een krachtig symbool van spirituele verbinding voor veel inheemse gemeenschappen”.