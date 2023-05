William staat stil bij afscheid ‘rugbyreuzen’ van Wales

De Britse prins William heeft op sociale media gereageerd op het stoppen van rugbyers Alun Wyn Jones en Justin Tipuric bij de nationale ploeg. De prins van Wales noemt het duo op Twitter “twee reuzen van de sport”.

“Rugby zal niet hetzelfde zijn zonder jullie”, vervolgt William zijn bericht. “Niet alleen in Wales, maar over de hele wereld. Gefeliciteerd met jullie geweldige carrières!”. De prins, die beschermheer is van de rugbybond van Wales, deelde dezelfde boodschap in het Welsh.

De 37-jarige Jones en de 33-jarige Tipuric kondigden vrijdag hun afscheid aan bij de nationale ploeg van Wales. Jones was jarenlang aanvoerder van de ploeg en is recordhouder met 170 internationale wedstrijden. Ook Tipuric is al ruim tien jaar een vaste waarde in de nationale ploeg van Wales. Het stoppen van beide ervaren spelers komt voor velen als een grote verrassing, slechts vier maanden voor het begin van het wereldkampioenschap rugby in Frankrijk.