William staat stil bij terreuraanslag Christchurch in 2019

Prins William heeft vijf jaar na de terroristische aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch op X een bericht gedeeld waarin hij stilstaat bij de gebeurtenissen. De eenheid van de inwoners na de terreurdaad is volgens de Britse prins een constante herinnering aan waarom de strijd tegen terrorisme moet worden blijven gevoerd.

“Vijf jaar na de terroristische aanslag in Christchurch gaan mijn gedachten uit naar de families en vrienden van de slachtoffers, de gewonden en de hele moslimgemeenschap in Nieuw-Zeeland die met zoveel moed en vastberadenheid op deze afschuwelijke gebeurtenis hebben gereageerd”, schrijft William in zijn bericht. “Toen ik Christchurch in de weken erna bezocht, werd ik geraakt door de eenheid die was gesmeed door een aanslag die erop gericht was verdeeldheid te zaaien. Het is een constante herinnering voor mij waarom we samen moeten komen en ons moeten verenigen tegen extremisme.”

Op 15 maart 2019 opende een destijds 28-jarige man tijdens het vrijdaggebed het vuur op moskeegangers. Hij filmde zijn daad en streamde die op social media. Meer dan vijftig mensen kwamen om het leven.