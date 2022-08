William steunt slachtoffers overstromingen Nieuw-Zeeland

Prins William heeft, mede namens zijn vrouw Catherine, steun betuigd aan de slachtoffers van de recente overstromingen in Nieuw-Zeeland. De Britse royal noemt de verwoestingen een herinnering aan het werk dat nog verzet moet worden om de aarde te beschermen.

“Het zien van de verwoestingen die deze week door de overstromingen in Nieuw-Zeeland zijn veroorzaakt, herinnert ons aan de enorme inspanning die we allemaal moeten leveren om onze planeet te beschermen”, schrijft de prins op sociale media.

“Ik weet dat Nieuw Zeelanders samen zullen komen, zoals ze eerder hebben gedaan, om mensen in nood te ondersteunen”, vervolgt hij zijn bericht. “Catherine en ik denken aan alle getroffen individuen en gemeenschappen”, besluit hij.

Nieuw Zeeland, onderdeel van de Gemenebest, is de afgelopen dagen getroffen door flinke overstromingen veroorzaakt door dagenlange ernstige stortregen. Met name het Zuidereiland is dermate getroffen dat ongeveer duizend mensen hun huizen hebben moeten verlaten.