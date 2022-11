William steunt zowel Engeland als Wales tijdens WK voetbal

Prins William heeft woensdag voor het eerst als prins van Wales een bezoek gebracht aan het Welshe parlement, de Senned. Daar sprak de Britse troonopvolger zijn steun uit voor zowel het voetbalelftal van Wales als dat van Engeland op het WK dat maandag in Qatar begint.

“Ik steun beide landen”, liet de prins zich woensdag ontvallen. “Ik steun Engeland meer in het voetbal, maar Wales meer bij rugby. Maar naar het WK gaan betekent veel en ik zal Wales gedurende het hele toernooi supporten.”

De steun voor beide voetballanden lijkt logisch, maar kan William – die president is van de Britse voetbalbond FA – in een lastig parket brengen als Engeland en Wales op 29 november tegen elkaar spelen in groep B.