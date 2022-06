William verkoopt straatkranten om geld op te halen voor daklozen

Prins William is door inwoners van Londen gespot terwijl hij daar vrijwilligerswerk deed. De hertog van Cambridge verkocht straatkrant The Big Issue om geld op te halen voor daklozen, meldt tabloidkrant The Sun donderdag.

De gepensioneerde politiekorpschef Matthew Gardner deelde op zijn LinkedIn-account foto’s van het vrijwilligerswerk van William. De zwager van Gardner was in Londen en vertelde over de ontmoeting die hij met de prins had. “Wat een eer om even een privémoment te hebben met onze toekomstige koning.” Volgens de man was William “bescheiden” en werkte hij stilletjes op de achtergrond.

William zet zich al jaren in voor daklozen, al vanaf het moment dat zijn moeder Diana hem als kind liet zien hoe en waar zij sliepen. In 2019 werd de prins beschermheer van The Passage, een organisatie die daklozen helpt om hun leven om te keren. Vorig jaar bracht William een bezoek aan de instelling waar lunchpakketjes worden gemaakt voor mensen in nood.