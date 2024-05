William verschijnt in videoboodschap tijdens BAFTA’s

De Britse prins William heeft onverwacht zijn opwachting gemaakt bij de uitreiking van de BAFTA Awards zondag. De prins verscheen in een video om de Britse actrice Floella Benjamin te feliciteren met het winnen van de zogeheten ‘Fellowship Award’. “In een carrière van meer dan vijf decennia, raakte zij de levens van miljoenen mensen”, aldus William.

Volgens William heeft Benjamin “standvastig gepleit voor het onderwijs en welzijn van kinderen, een groot aantal liefdadigheidsorganisaties gesteund, onvermoeibaar gestreden voor sociale rechtvaardigheid en een stem gegeven aan hen die met discriminatie te maken krijgen wanneer ze naar het VK komen.”

De Fellowship Award is de meest prestigieuze prijs in de Britse televisiewereld. Benjamin ontving de prijs voor haar gehele oeuvre, waaronder de kinderseries Play School en Play Away. Zij ontving eerder meerdere onderscheidingen van koningin Elizabeth, waaronder de titel van barones van Beckenham. Ook had ze een rol tijdens de kroning van koning Charles.