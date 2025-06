William waarschuwt wereldleiders voor slechte staat oceanen

De Britse prins William heeft zondag in een toespraak voor wereldleiders in Monaco opnieuw een oproep gedaan om in actie te komen om de oceanen te redden. De oudste zoon van koning Charles stelde dat mensen oceanen door de jaren heen hebben gereduceerd tot “kale woestijnen” en zei dat “de klok tikt” om het tij nog te keren.

“De oceaan staat onder enorme druk, maar kan zichzelf herstellen”, zo gaf William zijn toehoorders op de internationale conferentie Blue Economy and Finance Forum ook een positieve boodschap mee. “Maar alleen als we nu samen in actie komen,” voegde hij eraan toe. “Deze uitdaging is als geen andere die we ooit hebben meegemaakt”, zei William, waarbij hij tv-bioloog David Attenborough citeerde met het pleidooi: “Als we de zee redden, redden we onze wereld.”

William was uitgenodigd voor de openingsspeech van de conferentie, die wordt gehouden ter gelegenheid van Wereldoceanendag. Zijn toespraak komt ook vlak voor een belangrijke VN-conferentie over oceanen komende week in Nice. In het publiek zaten onder anderen de Franse president Emmanuel Macron, president Luiz Inácio Lula da Silva van Brazilië en royals als prins Albert van Monaco en kroonprinses Victoria van Zweden.

De wereldwijde staat van de oceanen gaat William na aan het hart. Eerder dit weekend plaatste hij al een bericht op sociale media waarin hij samen met Attenborough aandacht vraagt voor het probleem. De twee stellen dat de overbevissing, de vervuiling en de temperatuurstijging desastreuze gevolgen kunnen hebben.