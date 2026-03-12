William weigert door Catherine gemaakte cappuccino

Prinses Catherine heeft donderdag tijdens een bezoek aan de Londense Borough Market haar talent als barista laten zien. Ze maakte een cappuccino voor haar man prins William, maar die sloeg het drankje af.

Catherine leerde tijdens het bezoek aan de markt een cappuccino maken en bood het drankje vervolgens aan William aan. “Is het cafeïnevrij?”, vroeg de prins daarop aan zijn vrouw. Dat was niet het geval. Volgens William zag het er wel heel goed gemaakt uit en hij suggereerde vervolgens om het dan maar te verkopen.

Een medewerker van de koffiezaak die het proces aan Catherine liet zien, stelde volgens Britse media dat de prinses het erg goed had gedaan. “Ik was verrast, ze kreeg de textuur van de melk precies goed – het was een goede poging.”