William wenst BBC-dj succes met laatste stuk marathonuitdaging

Prins William heeft de Britse BBC-dj Sara Cox succes gewenst met het laatste deel van de wandeling waarmee ze geld inzamelt voor het goede doel BBC Children in Need. Cox loopt daarvoor een afstand van vijf marathons in vijf dagen. William zegt in een video voor BBC Radio 2 dat het hele land trots op haar is.

“Sara, van harte gefeliciteerd met wat je aan het doen bent. Je bent er bijna, nog een klein stukje te gaan. Ik weet zeker dat de mensen van Pudsey je met open armen zullen ontvangen. Dikke knuffels, en hopelijk veel van je favoriete crumpets”, zegt William, verwijzend naar een soort zoete Britse broodjes. “Blijf doorgaan, je hebt het fantastisch gedaan en het hele land is zo trots op je.”

Cox startte maandag in Kielder Forest aan de Schotse grens en wil vrijdagmiddag eindigen in Pudsey in Leeds. Met de symbolische reis brengt Cox de beer Pudsey, de mascotte van BBC Children in Need, van de grens naar het hart van het land.