William wenst Engelse speelsters succes voor naderend EK

Prins William heeft maandag tijdens een bezoek aan St. George’s Park, het trainingscomplex van de Engelse voetbalbond FA, de Engelse speelsters succes gewenst voor hun deelname aan het naderende Europees kampioenschap in Zwitserland. In een bericht op Instagram, met een serie foto’s van het bezoek, schrijft de 43-jarige royal: “Sarina, de staf en de Leeuwinnen zijn er klaar voor”.

Met een aantal selectiespeelsters ging William op de foto voor de shirtpresentaties. Ook sprak hij met bondscoach Sarina Wiegman en functionarissen van de voetbalbond over hoe het team zich voorbereidt op het eindtoernooi, waar het aankomende zaterdag als titelverdediger het opneemt tegen Frankrijk.

William was tot afgelopen zomer voorzitter van de Engelse voetbalbond, waarna hij tot beschermheer werd benoemd. Dezelfde functie die zijn grootmoeder, koningin Elizabeth had tot haar dood in september 2022.