William wenst rugbyvrouwen Wales veel succes tegen Schotland

Prins William heeft de rugbyvrouwen van Wales veel succes gewenst met hun aankomende WK-wedstrijd tegen Schotland. De prins van Wales deed dat met een bericht op Instagram dat hij toepasselijk in het Welsh had geschreven.

“Veel succes aan het Welshe vrouwenteam, want ze beginnen vandaag aan hun WK rugby tegen Schotland! Veel succes, Wales – ga ervoor! W.”, plaatste de prins bij een aankondiging van de wedstrijd. Voor zijn volgers die geen Welsh kunnen lezen, plaatste de prins het bericht onder de foto nog eens in het Engels.

Prins William is sinds 2016 beschermheer van de Welsh Rugby Union (WRU) en ondersteunt in die rol de organisatie, die zich inzet voor educatieve, sociale en sportieve doelen binnen het Welshe rugby.