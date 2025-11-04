William werkt zich in het zweet op strand Copacabana

Prins William heeft zich tijdens zijn bezoek aan Brazilië van zijn sportieve kant laten zien. Nadat hij al een penalty had gescoord in het beroemde Maracanã-voetbalstadion, toonde hij zijn volleybaltalenten op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro.

De Britse troonopvolger trok zijn schoenen en sokken uit om een potje mee te doen met de Braziliaanse olympiër Carolina Solberg en andere lokale bewoners, melden Britse media. Vooraf vroeg de prins of ze “een beetje aardig” voor hem wilden zijn, maar William kon het gezelschap aardig bijbenen, is op beelden te zien.

Ze speelden bijna tien minuten en William, die in zijn jeugd aan waterpolo deed, hield zich niet in. Hij sprong alle kanten op en stortte zich in het zand in een poging een bal te redden. Toen de prins scoorde, juichten de toeschouwers.

Veel energie

Solberg prees de vaardigheden van William en vond dat hij “veel energie” had. “Hij is lang. Hij kan goed slaan. Ik denk dat hij echt goed zou kunnen worden als hij meer zou oefenen. Ik denk dat hij het naar zijn zin had en het was geweldig om met hem te spelen.”

Op het strand nam William ook een kijkje bij de reddingsdienst. De prins kreeg onder meer een demonstratie van een reddingsactie op zee met een helikopter.