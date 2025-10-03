William wil als koning veranderingen in monarchie doorvoeren

Prins William wil als hij koning is veranderingen in de monarchie doorvoeren. Dat vertelde hij in een openhartig interview met acteur Eugene Levy voor het Apple TV+ programma The Reluctant Traveller. De prins leidde de acteur tijdens het interview rond op Windsor Castle.

“Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat verandering op mijn agenda staat”, tekende de BBC op uit het gesprek met de 43-jarige William. “Verandering ten goede, en ik verwelkom dat, ik geniet van die verandering. Ik ben er niet bang voor, dat is juist het spannende deel, het idee dat ik verandering teweeg kan brengen. Niet al te radicaal, maar veranderingen waarvan ik denk dat ze nodig zijn.”

De prins van Wales benadrukt in het interview het belang van traditie, maar zegt ook niet bang te zijn om vragen te stellen over de monarchie. “Er zijn momenten waarop je naar tradities kijkt en je afvraagt: is dit nog steeds geschikt voor deze tijd? Is dit nog steeds de juiste aanpak? Hebben we nog steeds de grootste impact die we zouden kunnen hebben?”, zei hij. “Dus ik stel graag dingen ter discussie, dat is waar het op neerkomt.”

De prins sprak ook over zijn familiegeschiedenis en dat hij erop let daar niet te veel mee bezig te zijn. “Ik denk dat als je niet oppast, geschiedenis een echt gewicht en anker om je nek kan worden, en je kunt je erdoor verstikt en te veel beperkt voelen. En ik denk dat het belangrijk is om in het hier en nu te leven.”