William wil net zo inspirerend als David Attenborough zijn

Prins William hoopt dat de natuurserie die hij maakte met de BBC net zo inspirerend voor kijkers is als de programma’s van de wereldberoemde tv-bioloog en documentairemaker David Attenborough. Dat zei de Britse troonopvolger vrijdag volgens The Telegraph tijdens een voorvertoning van het zesdelige Guardians in Londen.

William hoopt dat de kijker zich straks kan “verbinden met lokale gemeenschappen en de natuur”. De prins begon vervolgens over Attenborough, die een “grote inspiratie” voor hem was tijdens zijn jeugd. “Hij was in staat om prachtige delen van de wereld te presenteren aan velen van ons, veel mensen zullen nooit de kans krijgen om deze te bezoeken. En ik hoop dat Guardians hetzelfde effect heeft. Het herinnert mensen eraan dat er nog steeds prachtige plekken op de wereld zijn en dat er nog steeds hoop is, en dat er nog steeds geweldig werk wordt verricht.”

In Guardians bezoekt de prins natuurreservaten in onder meer de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Himalaya, Brazilië en Sri Lanka. De 99-jarige Attenborough heeft al tientallen jaren een goede relatie met het Britse koningshuis. Hij is een leeftijdsgenoot van wijlen koningin Elizabeth en prins William en zijn vader koning Charles delen zijn passie voor het beschermen van de natuur.