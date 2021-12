William zou panden hertogdom Cornwall willen inzetten voor opvang

Prins William zou overwegen om panden van het hertogdom Cornwall in te zetten als opvangplekken voor daklozen, omdat hij praktische hulp en koninklijke bescherming wil bieden. Volgens de krant The Telegraph wil de Britse royal op deze manier hulp bieden aan een kwetsbare groep.

William erft te zijner tijd het hertogdom Cornwall van zijn vader prins Charles. Hij zou het personeel alvast hebben gevraagd te onderzoeken hoe gebouwen kunnen worden gebruikt om mensen in nood te helpen. Zo zouden sommige panden verbouwd kunnen worden voor liefdadigheidsinstellingen. Bronnen dicht bij William zeggen tegen The Telegraph dat het idee zich nog in het onderzoekstadium bevindt. Er zouden nog veel obstakels zijn, maar zeker is wel dat William er alles aan wil doen om daklozen te helpen.

Het hertogdom Cornwall werd in 1337 door koning Edward III gecreëerd om inkomsten te genereren. Dat gebeurt nu nog. Het hertogdom heeft zo’n 570 vierkante kilometer grond in bezit en zeker 300 miljoen pond aan onroerend goed bestaande uit commercieel vastgoed in bijvoorbeeld hartje Londen.