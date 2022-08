Williamson onthult wat knuffelende prins William tegen haar zei

De aanvoerster van de Engelse voetbalsters, Leah Williamson, heeft op het YouTube-kanaal van het team verklapt wat prins William tegen haar zei toen hij haar omhelsde na de gewonnen EK-finale afgelopen zondag. Williamson noemde het een bijzondere ervaring.

Tijdens de viering feliciteerde William, als president van de Britse voetbalbond FA, alle voetbalsters een voor een met hun behaalde zege op Duitsland. Williamson kreeg zelfs een knuffel. “Volgens mij wilde ik zijn hand schudden en toen zei hij ‘Leah, kom hier’ en toen zei ik ‘dank u, meneer'”, herinnert Williamson zich de omhelzing met de prins. “Hij zei ‘ik ben heel trots op jullie allemaal’.”

Behalve met een koninklijke knuffel werd ze ook vereerd met een speciale felicitatie van koningin Elizabeth. “Ik ben een grote fan van de koninklijke familie, dus dit betekent veel voor me”, aldus de 25-jarige voetbalster.

In de EK-finale op Wembley won Engeland, onder leiding van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman, na verlenging met 2-1 van Duitsland. Chloe Kelly maakte in de 110e minuut de winnende goal nadat Ella Toone (1-0) en Lina Magull (1-1) in de reguliere speeltijd hadden gescoord.